Emilio Fede, Brosio: “Mi tirò una macchina da scrivere…”

Adnkronos

“Mi affezionai tanto a lui e lui a me, io mi ero separato, lui capiva perché anche lui viveva sempre questo rapporto particolare con sua moglie: non si è mai distaccato, però era un po’ tormentato perché era un’anima irrequieta”, racconta Brosio. “Però è stato un grande giornalista sulla notizia, su quello era un fenomeno”, dice. “In più aveva la capacità di commentare le immagini, di far girare le immagini perché aveva fatto l’inviato, era partito da zero dalla Gazzetta del Popolo a Torino, faceva la fame: quindi è partito da zero, è arrivato ai livelli più alti ed era un uomo di un’intuizione, di un’intelligenza giornalistica sulla notizia eccezionale”, dice ancora.