Emofilia, Cassone (FedEmo): “I nostri dati siano gestiti in modo adeguato”

Roma, 15 apr. (Adnkronos Salute ) – “Vogliamo che i nostri dati vengano raccolti e gestiti nella maniera adeguata, affinché si possa fare programmazione sanitaria seria e investire in questa patologia. L’appello lo rivolgiamo a coloro che abbiamo invitato a questa giornata: l’Istituto superiore di sanità, il ministero della Salute e il Cnel”. Sono queste le parole di Cristina Cassone, presidente Federazione delle associazioni emofilici (FedEmo), nell’ambito del convegno ‘Io conto! Mec: il registro di patologia e i dati sanitari, fondamentali strumenti di conoscenza e programmazione’, promosso in occasione della XX Giornata mondiale dell’emofilia che si celebra il 17 aprile.