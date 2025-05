Enac aderisce al cloud di Polo strategico nazionale

Adnkronos

Roma, 6 mag. Siglato il contratto nell’ambito della misura 1.1 ‘Infrastrutture digitali’ del Pnrr, grazie ai fondi promossi dal Dipartimento per la trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei ministri. L’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) ha ufficialmente aderito al cloud sovrano di Polo strategico nazionale (Psn), ”segnando un importante passo avanti nella trasformazione digitale dell’Ente”. Lo annuncia l’Enac in una nota. Questa collaborazione ”mira sia a migliorare la qualità dei servizi offerti agli utenti (cittadini, imprese e altre pubbliche amministrazioni), sia a garantire il mantenimento dei più elevati standard di sicurezza sui dati e servizi informativi a supporto delle infrastrutture strategiche per il Paese”, si sottolinea.

L’adozione del cloud di Psn permetterà a Enac di ”beneficiare di una infrastruttura altamente flessibile, in grado di adattarsi dinamicamente alle esigenze di supporto dei sistemi informativi, con benefici economici e riduzione dell’impatto ambientale, garantendo, al contempo, elevati standard di sicurezza e resilienza. Questo progetto rappresenta un passo fondamentale per Enac nel percorso di trasformazione dei Sistemi Informativi volto al raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Ente”.