Energia, Iaccarino (Enel): “Transizione delle reti richiede 60 mld in investimenti”

Adnkronos

Cernobbio, 13 ott. Negli ultimi tre anni Enel ha visto crescere gli allacci di pannelli solari alla rete da 50.000 a 370.000, oltre 1000 al giorno. Così Fabrizio Iaccarino, Head of Institutional Affairs per l’Italia di Enel. La sfida è rendere la rete capace di gestire il carico aggiuntivo: il settore richiede 60 miliardi di investimenti, spiega dal palco di Comolake.

“Il tema fondamentale è la capacità della rete di gestire l’intermittenza delle rinnovabili” assieme all’aumento di domanda di energia elettrica per via della crescente elettrificazione dei consumi, dice Iaccarino. Si prevede un utilizzo dell’intelligenza artificiale applicata per efficientare l’interazione tra produttori e consumatori/produttori, aggiunge.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA