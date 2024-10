Energia, La Camera (Irena) su idrogeno: “Costi scendono ma domanda va incentivata”

Adnkronos

Venezia, 18 ott. “Con l’idrogeno c’era un problema di costi, nel senso che il costo dell’idrogeno è dato dall’uso, parliamo di idrogeno verde, dal costo delle rinnovabili, più il costo degli elettrizzatori, e poi il costo di trasporto dove c’è”.

Lo ha spiegato Francesco La Camera direttore generale dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili sentito da Adnkronos al Venice Hydrogen Forum 2024 The Mediterranean Forum on Hydrogen.