Energia, Lanzetta (Enel): “Oggi ci sono 1,5 mln piccoli produttori”

Adnkronos

Ogni giorno si aggiunge alla rete un migliaio di utenti in grado di generare elettricità con i pannelli solari, spiega il direttore di Enel per l'Italia dal palco di Comolake

Cernobbio, 15 ott. L’Italia è il Paese “che più di tutti si è dotato di sistemi di autoproduzione” elettrica, come i pannelli solari. Oggi si contano 1,500,000 piccoli produttori e se ne aggiungono circa 1000 al giorno. Così Nicola Lanzetta, direttore di Enel per l’Italia, dal palco di Comolake. La sfida, spiega il dirigente, è rendere la rete in grado di ospitare i nuovi sistemi e accogliere l’immissione dell’energia extra. La difficoltà aggiuntiva è la complessità e la capillarità di quella italiana: “se la misurassimo copriremmo la distanza Terra-Luna tre volte”, sottolinea Lanzetta. Ad accrescere l’urgenza c’è il cambiamento climatico: secondo i meteorologi gli eventi meteo estremi stanno aumentando mediamente del 15-20% ogni anno. Ne consegue che la resilienza della rete deve crescere: investire è indispensabile, spiega il direttore, anche perché sempre più applicazioni finali usano elettricità invece di fonti tradizionali.

