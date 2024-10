Energia, Lucchesi (Edison Next): “Va creata economia dell’idrogeno, pensare a domanda”

Adnkronos

Venezia, 18 ott. “Un sostegno ai costi operativi, cioè all’elettricità che viene usata, e sostenere la domanda perché ad oggi non esiste un mercato dell’idrogeno”. Sono le parole di Gabriele Lucchesi di Edison Next sentito oggi a margine del Convegno Hydrogen Forum 2024 The Mediterranean Forum on Hydrogen che si è tenuto a Venezia.

”Un industriale che vuole passare all’idrogeno deve fare degli investimenti nei propri impianti, così come una società di trasporti che vuole valutare dei camion idrogeno, sono dei mezzi che attualmente costano più dei normali, quindi anche lì bisogna pensare anche alla domanda. L’ultimo aspetto, secondo noi abbastanza importante, è anche che tutto lo sviluppo di energie rinnovabili per produrre idrogeno, per elettrolisi, è molto importante e pone delle sfide, soprattutto alla luce di una normativa europea molto rigida. Quindi anche noi cerchiamo di passare un messaggio che ci vuole in generale un mercato che non esiste, che va lanciato, serve un approccio più flessibile, più pragmatico per dare tempo alla messa a terra dei primi progetti e quindi l’avvio di un’economia dell’idrogeno”, ha concluso

