Adnkronos

Energia, Pichetto: “Nuovo nucleare? ‘non in sostituzione con rinnovabili, serve mix”

Genova, 30 mag. (Adnkronos/Labitalia) – “Il nuovo nucleare non va in sostituzione del fotovoltaico, serve piuttosto un mix con le rinnovabili”. Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, intervenendo al Festival del lavoro, in corso a Genova ai Magazzini del Cotone. “Il Consiglio dei ministri il disegno di legge l’ha […]

Di Redazione | 30 Maggio 2025