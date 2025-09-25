Energia, Undo: completata acquisizione di otto progetti fotovoltaici e agrovoltaici al Centro-Sud

Adnkronos

Roma, 25 set. Undo Group, attraverso la controllata Sol Terram Srl, ha finalizzato l’acquisizione di otto progetti fotovoltaici e agrovoltaici Rtb (Ready To Build), per una potenza complessiva di 170 MWp, localizzati nel Centro-Sud Italia. Le attività provengono da una realtà attiva nell’ambito energy. E’ quanto fa sapere l’azienda in una nota.

Una volta in esercizio gli impianti genereranno oltre 250 GWh annui di energia che potranno soddisfare in 12 mesi il fabbisogno di circa 100mila famiglie, contribuendo a evitare l’emissione di oltre 80mila tonnellate di CO2, pari a quelle prodotte da circa 53mila automobili.