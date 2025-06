Eni-Nigeria: processo pm De Pasquale e Spadaro, udienza rinviata al 25 settembre

Adnkronos

Milano, 23 giu. E’ stata rinviata al prossimo 25 settembre l’udienza del processo d’appello per il pm di Milano Fabio De Pasquale e il suo collega, ora alla Procura europea, Sergio Spadaro. Entrambi sono stati condannati in primo grado a 8 mesi (pena sospesa) per rifiuto di atti d’ufficio nell’ambito dell’inchiesta Eni-Nigeria. Sono accusati di non aver voluto depositare nel 2021 prove ritenute potenzialmente favorevoli agli imputati del processo per corruzione internazionale Eni-Nigeria, conclusosi con l’assoluzione di tutti gli imputati.