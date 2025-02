Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo brand ambassador ADMIRAL: ospiti d’eccezione a Vicenza per un evento in occasione del Carnevale

Adnkronos

– Vicenza, 11 febbraio 2025 – Sarà un evento imperdibile quello in programma il prossimo 28 febbraio presso la sala ADMIRAL di Vicenza. La serata vedrà protagonisti Carmen Russo e, per la prima volta in veste ufficiale, Enzo Paolo Turchi, segnando l’ingresso del celebre coreografo ed ex gieffino nella squadra ADMIRAL, in qualità di nuovo testimonial del brand.

L’annuncio della partnership con ADMIRAL è stato dato nei giorni scorsi dalla coppia su Instagram, da dove hanno confermato la loro presenza nella serata che si terrà all’ADMIRAL Bingo di Vicenza. L’evento sarà organizzato in occasione del Carnevale e, come sempre, è destinato a celebrare l’essenza più autentica della classica accoglienza e dell’intrattenimento ADMIRAL.

Alla luce delle cene evento che si sono tenute nei mesi scorsi, la serata all’ADMIRAL Bingo di Vicenza si preannuncia all’insegna dell’intrattenimento e della buona cucina. L’evento prevede infatti una cena spettacolo gratuita, arricchita da un’accurata selezione di prelibatezze: dai raffinati stuzzichini alle eccellenze culinarie, un viaggio di sapori destinato a conquistare tutti i palati.

E come sempre, fra divertimento, gusto ed eccellenze, ci sarà posto anche per l’intrattenimento live offerto dall’altro grande ospite della serata, Antonio delle Donne, musicista, cantante, imitatore, conduttore, consacrato al grande pubblico dalle partecipazioni a programmi televisivi come Amici, Buona Domenica, Domenica In e Tale e Quale Show.

L’iniziativa ricalcherà le serate evento che si sono tenute nei mesi scorsi a Bologna e ad Albenga, quando Carmen Russo, in qualità di madrina della serata, è intervenuta per incontrare i suoi fan e per il consueto brindisi al taglio della torta. A fare da cornice, anche nell’evento di Vicenza, tutta l’eleganza della sala ADMIRAL: un ambiente in cui sicurezza e benessere si fondono per offrire un’esperienza di intrattenimento unica.

La presenza della coppia di ballerini alla serata evento di Vicenza rappresenta una tappa significativa del nuovo corso intrapreso da ADMIRAL, che già nei mesi scorsi, con l’annuncio di Carmen Russo come nuovo volto delle sale del brand, ha inaugurato la serie di serate evento che, da qui ai prossimi mesi, toccheranno ogni angolo del Paese.

La scelta di puntare anche su Enzo Paolo Turchi mira a replicare il successo già ottenuto dall’attrice e showgirl. Ma l’iniziativa non sorprende, considerata la partecipazione del coreografo, due mesi fa nella serata evento di Bologna, quando, reduce dalla casa del Grande Fratello Vip ha stupito tutti gli ospiti presentandosi a sorpresa e affiancando sua moglie, seppur in via del tutto ufficiosa.

Con l’evento ADMIRAL organizzato in occasione del carnevale di Vicenza, Enzo Paolo Turchi rafforza ulteriormente il legame con il brand, diventandone ufficialmente testimonial: una scelta volta a valorizzare le serate con un volto simbolo di creatività, carisma e autenticità, perfettamente complementare all’energia di Carmen Russo.

Il duo, del resto, incarna alla perfezione la filosofia delle gaming hall ADMIRAL, fondata su un’accoglienza calorosa e sull’eccellenza, un connubio che punta a offrire un intrattenimento di qualità, in un ambiente esclusivo e raffinato.

La serata si inserisce in un calendario ancora fitto di eventi, che vedranno Carmen Russo e la new entry Enzo Paolo Turchi protagonisti nelle più importanti sale ADMIRAL del paese. L’appuntamento è per venerdì 28 febbraio all’ADMIRAL bingo di Vicenza. Per restare sempre aggiornati e non perdere nessuna delle prossime serate, è possibile seguire il profilo Instagram @Admiral.lifestyle.

Per maggiori informazioni

Canali social NOVOMATIC Italia