Equivalenza sceglie Orisha Commerce per potenziare le sue attività di vendita al dettaglio in oltre 500 negozi in 20 paesi

Adnkronos

BARCELLONA, Spagna, 6 febbraio 2025 /PRNewswire/ — Equivalenza, leader spagnolo nel settore dei profumi, dei cosmetici e del benessere personalizzato, ha incaricato Orisha Commerce, la business unit del gruppo francese Orisha, specializzata in soluzioni SaaS per il commercio unificato, di gestire i suoi punti vendita in oltre 500 negozi in 20 paesi.

Grazie alla soluzione di gestione dei negozi Openbravo di Orisha Commerce, Equivalenza garantirà la crescita mondiale delle operazioni dei suoi negozi, il miglioramento continuo della customer experience in negozio e gli aggiornamenti previsti in un settore retail in continua evoluzione.

L’implementazione della soluzione è prevista nel secondo trimestre del 2025 in Spagna e si estenderà ad altri mercati chiave come Italia, Portogallo e Francia nel terzo trimestre del 2025.

Equivalenza si sposta sul cloud

La fiducia in Orisha Commerce risponde alla volontà di Equivalenza di abbandonare una soluzione on-premise obsoleta, optando per una moderna soluzione SaaS Cloud che offra maggiore flessibilità e scalabilità. Il rivenditore spagnolo si affida a un’infrastruttura cloud supervisionata, che garantisce il massimo livello di prestazioni, mentre gli esperti cloud di Orisha Commerce gestiscono gli aspetti di sicurezza.

Orisha Commerce assicura il pieno supporto per le esigenze fiscali e di localizzazione specifiche dei 20 Paesi, garantendo supporto per la strategia internazionale.

Inoltre, grazie alle API e alle estensioni che facilitano la modularità e la scalabilità del sistema, il gruppo spagnolo ottiene un’integrazione più agile e semplice con i suoi attuali sistemi di eCommerce, ERP e CRM, tra gli altri.

Secondo Gabriel Ginés, CIO di Equivalenza, “La scelta della soluzione di gestione dei negozi di Orisha Commerce riflette il nostro impegno verso l’innovazione tecnologica e il miglioramento della customer experience. Cercavamo una soluzione moderna, basata sul cloud, che potesse rispondere alle sfide della nostra crescita internazionale e, allo stesso tempo, soddisfare i requisiti locali di ciascuno dei Paesi in cui operiamo”.

“Siamo certi che l’implementazione della nostra soluzione in oltre 500 negozi Equivalenza in tutto il mondo sarà un successo. Abbiamo una grande esperienza internazionale con marchi leader nel commercio al dettaglio come Decathlon o il gruppo di moda SMCP. Con il marchio Orisha Commerce, continueremo a garantire che i rivenditori possano sviluppare le loro reti di negozi in modo rapido, fluido e sicuro”, ha dichiarato Mar Vieiro, Direttore esecutivo Iberia di Orisha Commerce.

Informazioni su Equivalenza

Equivalenza è il marchio spagnolo leader specializzato in profumi, cosmetici e prodotti per il benessere di alta qualità a prezzi accessibili. Con un chiaro impegno verso la personalizzazione e la sostenibilità, l’azienda crea, sviluppa e distribuisce prodotti pensati per far percepire la bellezza attraverso i sensi e le emozioni. Attualmente dispone di un’ampia rete di negozi di proprietà e in franchising, con oltre 500 punti vendita dislocati in 20 Paesi.

Offre più di 150 fragranze, realizzate con essenze di prima qualità prodotte in Europa, adatte a ogni momento e occasione. In linea con la filosofia di rispetto per l’ambiente e di accessibilità per i clienti, profumi, profumazioni per la casa e vari prodotti cosmetici possono essere ricaricati una volta terminati.

Scopri di più su EQUIVALENZA qui: https://corporate.equivalenza.com/en/

Informazioni su Orisha Commerce

Grazie al suo portafoglio di soluzioni SaaS B2C, D2C e B2B, Orisha Commerce consente ai rivenditori e ai marchi di offrire ai clienti e ai partner esperienze di acquisto unificate e integrate, dalla ricerca e scoperta alla transazione, all’acquisto e al consumo attraverso tutti i punti di contatto fisici e digitali.

Con oltre 3.500 clienti, tra cui aziende di fama mondiale come adidas, Decathlon, SMCP, Tommy Hilfiger, BUT, Weldom, Brabantia, Hema, Miniso e Toys R Us Iberia, presenti in oltre 100 paesi, Orisha Commerce oggi gestisce oltre 60.000 punti di contatto, tra cui casse fisse, POS mobili, terminali self-service e chioschi, e facilita le vendite online per più di 1.000 aziende, con un team dedicato di oltre 500 dipendenti e collaboratori in 11 sedi in 4 paesi.

Orisha Commerce è una business unit di Orisha Group, un fornitore europeo di software fondato nel 2003 al servizio dei settori della vendita al dettaglio, immobiliare, sanitario, edile e agroalimentare. Fin dalla sua fondazione, Orisha ha aiutato le aziende a raggiungere il successo offrendo soluzioni tecnologiche su misura per le loro esigenze. Nel 2024, Orisha ha raggiunto un fatturato annuo superiore ai 300 milioni di euro e attualmente impiega 2.000 persone in Europa e supporta clienti in più di 100 paesi.

Contatto: Christelle Da Cunha, Direttore marketing, +33 647 714 571

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2612543/EQUIVALENZA_Logo.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2603532/5149611/ORISHA_Commerce_Logo.jpg