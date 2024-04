Erion Care, Michele Samoggia nominato nuovo presidente

Adnkronos

Roma, 22 apr. Cambio ai vertici di Erion Care: il consiglio di amministrazione del Consorzio non profit del Sistema Erion, dedicato a contrastare l’abbandono dei rifiuti dei prodotti del tabacco nell’ambiente, ha nominato come nuovo presidente Michele Samoggia, il quale succede ad Enrico Ziino, in carica dalla nascita del consorzio, nel 2022. Lo annuncia una nota. Il Consiglio di Amministrazione di Erion Care ha inoltre nominato come nuovi Consiglieri Marianna Buonomo, Corporate Affairs Manager di Imperial Brands Italia, e Giacomo Mele, Finance Manager di Imperial Brands Italia.

Laureato in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi Roma Tre, Samoggia si specializza in ‘Environment e Development’ alla London School of Economics and Political Science. Lavora per oltre 10 anni nel settore delle relazioni esterne ricoprendo ruoli di responsabilità sia negli affari istituzionali sia nella comunicazione nel settore pubblico e privato. Dopo due esperienze nel mondo delle Organizzazioni Internazionali, Uncef e Fao, matura la sua carriera in Enel, ministero dello Sviluppo Economico e Basf. Da otto anni lavora in Philip Morris Italia, prima come Manager Affari Istituzionali e ora come Senior Manager Communication & Sustainability.