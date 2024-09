Eureka presenta all’IFA 2024 il modello J15 Pro Ultra, dotato della prima stazione base autopulente del settore e della tecnologia di districazione attiva

Adnkronos

BERLINO, 6 settembre 2024 /PRNewswire/ — Dopo una sola settimana dalla presentazione dell’E20 Plus, Eureka si è imposta all’attenzione dell’IFA 2024 con il lancio del suo robot aspirapolvere fiore all’occhiello del 2024, l’Eureka J15 Pro Ultra. Dotato della prima stazione base autopulente del settore e della tecnologia di districazione attiva, di una potente aspirazione da 16.200 Pa e di eccezionali performance di pulizia dei bordi dei mobili, l’Eureka J15 Pro Ultra è pronto per semplificare al massimo le pulizie.

La prima stazione base autopulente del settore

L’Eureka J15 Pro Ultra è speciale perché dotato della prima stazione base autopulente del settore. In passato la stazione base era in grado di pulire il robot, ma il vassoio della base veniva spesso trascurato e questo consentiva l’accumulo di sporco e riduceva l’efficacia della pulizia del mocio. L’Eureka J15 Pro Ultra è dotato di un ingegnoso raschiatore per vassoio, di un’area di raccolta della sporcizia e di un canale separato per il vassoio di raccolta delle impurità all’interno della stazione base. Dopo ogni pulizia con il mocio, un raschietto integrato rimuove la sporcizia dal vassoio e la spinge nell’area di raccolta. Una volta giunta in questo punto, la sporcizia viene asciugata accuratamente e inviata nel sacchetto raccoglipolvere nel corso del successivo ciclo di pulizia, rendendo la pulizia manuale un ricordo del passato.

La prima tecnologia di districazione attiva del settore

Oltre alle sue capacità autopulenti, il modello J15 Pro Ultra introduce l’esclusiva tecnologia FlexiRazorTM di Eureka, una funzionalità che risolve una delle frustrazioni più comuni degli utenti dei robot aspirapolvere: l’aggrovigliamento dei capelli. FlexiRazorTM utilizza lame ad alta densità con 400 vibrazioni al minuto, che tagliano i capelli con un’ampiezza di 4 mm. Secondo le certificazioni SGS, questo garantisce una riduzione fino al 99%* dei grovigli di capelli e consente agli utenti di godere di un’esperienza di pulizia senza problemi che non richiede una manutenzione manuale frequente.

La potenza dell’aspirazione unita alla straordinaria pulizia dei bordi dei mobili

Le performance sono il punto forte dell’Eureka J15 Pro Ultra, e si fanno notare soprattutto nella potenza di aspirazione del prodotto. Dotato dell’incredibile aspirazione di 16.200 Pa, il J15 Pro Ultra raggiunge un tasso di rimozione della sporcizia domestica del 99%*.

Il modello J15 Pro Ultra è inoltre dotato della tecnologia di estensione del mocio ScrubExtend. Gli aspirapolvere robot tradizionali spesso hanno difficoltà a effettuare la pulizia in prossimità di pareti e bordi dei mobili, e tralasciano sporcizia e detriti. Il sistema ScrubExtend estende il mocio quando l’aspirapolvere rileva angoli o ostacoli, garantendo una pulizia approfondita anche delle aree più difficili da raggiungere. L’efficacia della tecnologia è stata convalidata da TÜV Rheinland, che ha confermato un tasso di copertura dei bordi dei mobili del 98,95%* e una distanza di estensione dai bordi di soli 1,36 mm.

Prezzo e disponibilità:

L’Eureka J15 Pro Ultra sarà disponibile in Francia, Italia, Germania e Spagna a partire dalla fine del mese di settembre 2024. Dopo il rilascio in Europa è in programma il lancio del J15 Pro Ultra anche negli Stati Uniti, nel mese di novembre 2024.

Informazioni su Eureka

Fondata nel 1909 a Detroit, Michigan, USA, Eureka® offre una linea completa di aspirapolvere che comprende modelli verticali, bidoni aspiratutto, aspirapolvere ad asta, portatili e senza fili e robot aspirapolvere. Da oltre 100 anni Eureka continua a innovare e a portare sul mercato prodotti nuovi ed estremamente interessanti, diventando un nome familiare nel Nordamerica e in tutto il mondo. Per maggiori informazioni visitare il sitowww.eureka.com .

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2496246/Eureka_J15_Pro_Ultra.jpg