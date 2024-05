Eurispes: “Con 2 mln di influencer Italia secondo mercato europeo”

Adnkronos

Roma, 24 mag. – “L’Italia, con due milioni di influencer attivi (21% del totale del mercato europeo), rappresenta il secondo mercato europeo dopo il Regno Unito per la concentrazione di influencer. La maggior parte degli influencer risiede a Milano (5%), Roma (4,5%) e Napoli (4%)”. E’ quanto mette in luce l’Eurispes nel suo Rapporto Italia giunto quest’anno alla 36esima edizione sottolineando in particolare che a “tra il 2021 e il 2022, gli influencer hanno avuto un impatto significativo sulla società e sul mercato italiano” e rimarcando che “il 46% dei consumatori italiani ha dichiarato di aver acquistato almeno un prodotto consigliato da un influencer”.

Secondo l’Eurispes, inoltre, “l’83% tiene in considerazione i loro consigli di acquisto. I settori principali in cui gli influencer influenzano gli acquisti sono il beauty, il food e il fashion”. L’Istituto di ricerca segnala poi che una ricerca di Buzzoole ha rivelato “che il 58% degli italiani segue gli influencer per ricevere informazioni e consigli, soprattutto nei settori della cucina e dell’intrattenimento. Nel 2022 sono stati pubblicati oltre 146.000 contenuti sponsorizzati con hashtag della trasparenza, principalmente su instagram (84,2%) e tiktok (7,5%). Il formato dei post è il più diffuso (64%), seguito dai reel (23%) e dai video su youtube e tiktok (13%). La moda è il settore principale che utilizza gli hashtag della trasparenza (26,8%), seguito dal food (19,9%), e dalla cosmesi (13,2%)”.