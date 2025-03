Europa League – La Roma deve resistere nel fortino del Bilbao Su Sisal.it giallorossi sfavoriti nel match ma avanti per il passaggio ai quarti, a 1,65. Tutto facile per la Lazio, a 1,40 con il Plzen

Adnkronos

– Roma, 12 febbraio 2025 – Per la Roma di Ranieri è arrivato il momento di giocarsi la qualificazione ai quarti di Europa League. Nel match di ritorno degli ottavi contro l’Atletico Bilbao, la parola d’ordine per i giallorossi è resistere, visto che dovranno difendere il 2 a 1 dell’andata nel caldissimo San Mamés, stadio in cui si giocherà anche la finalissima. La Roma arriva a questa sfida cruciale nel momento migliore della stagione, imbattuta da 8 partite con 7 vittorie e 1 pareggio, ma anche i padroni di casa stanno disputando una buona stagione e in casa sono imbattuti da 5 gare consecutive. Il pronostico degli esperti di Sisal favorisce i baschi nei 90 minuti di ritorno, con il successo a 1,85, non sarà facile per i capitolini espugnare la “Catredal”, l’ipotesi è infatti a 4,00, con il pareggio a 3,40. La squadra di Ranieri però, forte del risultato dell’andata, è avanti nelle quote per il passaggio turno proposto a 1,65 contro il 2,25 del Bilbao. L’opzione di una vittoria per 2 a 1 dei padroni di casa è a 8,75, uno dei risultati che porterebbe le squadre ai supplementari, idea a 3,50, per i calci di rigore si sale a 6,75. Guruzeta è il principale candidato al gol nel match, a 3,00, segue l’attaccante romanista Dovbyk, a 3,25. Occhio a Inaki Williams, a segno nella gara di andata, in gol a 3,50, mentre nella Roma potrebbe essere decisivo anche Dybala, a 4,25.

La Lazio, dopo il successo per 2 a 1 in casa del Viktoria Plzen, ospita i cechi all’Olimpico ed è ampiamente favorita dal pronostico. Il successo degli uomini di Baroni – imbattuti nelle ultime 12 gare casalinghe di Europa League – è infatti a 1,40, la vittoria del Plzen a Roma sarebbe un’impresa da 8 volte la posta, il pareggio si gioca a 4,50. Divario ancora più netto per il passaggio turno, con la Lazio che stacca il pass per i quarti a un rasoterra 1,01 contro il 16,00 della squadra ceca. Attenzione al probabile gol ospite, visto che i biancocelesti non hanno mai mantenuto la porta inviolata negli ultimi 7 incontri casalinghi: la rete del Plzen è a 1.75. Possibile il recupero di Castellanos per questa importante sfida, il rientro con gol è dato a 2,00, certa invece la presenza di Dia, il senegalese è a secco da cinque partite, la sua rete è data a 2,75, stessa quota per il veterano Pedro, mentre Isaksen, autore del gol negli ultimi minuti dell’andata, è a 3,25. Nel Viktoria, riflettori puntati su Durosinmi, Memic e su Sulc, tutti marcatori a quota 5,00.

