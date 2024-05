Europee, Ciafani (Legambiente): “Ue importante, servirebbe più Italia in Europa”

Adnkronos

Roma, 31 mag. “Mi fa sorridere quando sento che serve meno Europa, l’unione fa la forza. E’ un soggetto straordinariamente importante. Più che meno Europa servirebbe più Italia in Europa; è fondamentale presidiare nel migliore dei modi i tavoli che portanto alle decisioni e non lamentarsi dopo”. Così Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, in occasione della presentazione del Rapporto di Sostenibilità 2023 di Conou, Consorzio Nazionale degli Oli Minerali Usati, questa mattina a Palazzo Wedekind, a Roma, e in diretta streaming sul sito adnkronos.com. “Ci teniamo molto a queste istituzioni che sembrano lontane ma in realtà sono molto vicine”, dice Ciafani, spiegando che l’associazione sta realizzando un tour, un percorso iniziato l’8 maggio con 19 appuntamenti fino al 6 giugno, in vista delle europee, per confrontarsi con i partiti sui temi in ballo. “Abbiamo scritto il nostro ‘programma elettorale’: 13 temi e 19 priorità politiche su cui ci stiamo confrontando. Per raccontare le cose che l’Europa ha fatto, quelle che non ha fatto e per sollecitare quelle che per noi sono le cose che bisogna fare nei prossimi cinque anni per rafforzare il Green Deal”, racconta Ciafani.

