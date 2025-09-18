Ex Ilva: fonti, AdI chiesto aumento cigs per ‘crescenti squilibri finanziari’**

Adnkronos

Roma, 18 set. L’aumento dei numeri della cassa integrazione per i lavoratori di Acciaierie d’Italia è dovuto al “crescente squilibrio finanziario” determinato “da un fattore di costi fissi” che l’azienda non è in grado di modificare “in rapporto a livelli produttivi non sufficienti a garantire un equilibrio”. Lo avrebbe detto ai sindacati, a quanto apprende l’Adnkronos, il responsabile delle risorse umane di AdI, Claudio Picucci, nel corso dell’incontro sulla cigs in corso al ministero del Lavoro. La nuova istanza presentata dalla società in amministrazione straordinaria chiede un aumento di 400 cassaintegrati, per un totale massimo di 4.450 unità.