Ex Ilva: già 1500 creditori hanno fatto istanza per adunanza 19 giugno a Milano

Milano, 12 giu. Sono circa 1500 i creditori che hanno fatto istanza per insinuarsi nello stato passivo dell’ex Ilva e che si daranno appuntamento all’udienza del 19 giugno prossimo a Milano – dove ci sarà l’adunanza per l’esame dei conti davanti al giudice. Si preannuncia difficile la gestione della pratica di fronte a controparti così numerose, il cui ‘screening’ sarà lungo – le domande dei continuano ad arrivare – per l’esame dei creditori AdI.

