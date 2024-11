Ex Ilva: tribunale Milano dichiara stato di insolvenza di Acciaierie d’Italia holding

Adnkronos

Milano, 5 nov. Il tribunale di Milano – Sezione crisi d’impresa – ha provveduto, con sentenza pubblicata ieri, sul ricorso promosso da Acciaierie d’Italia spa in amministrazione straordinaria, a dichiarare “lo stato di insolvenza di Acciaierie d’Italia Holding spa”, già posta in amministrazione straordinaria nella primavera scorsa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

All’esito del procedimento, al quale hanno preso parte anche il socio privato Ancelormittal Italy Holding srl e il socio pubblico Invitalia spa, è stato accertato – anche con l’ausilio di un supporto consulenziale – “uno squilibrio finanziario di quasi 1 miliardo di euro, di composizione eterogenca, per lo più riconducibile a debiti verso i soci, verso professionisti e fornitori. La verifica di stato passivo è stata fissata davanti al giudice delegato della procedura, dottoressa Laura De Simone, per il 5 marzo 2025” si legge in una nota del tribunale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA