Ex Ilva, Urso: “Temo che le ultime notizie non incoraggino nuovi investitori”

Adnkronos

Roma, 8 mag “Su Ilva temo che le ultime notizie non incoraggino i nuovi investitori in quello che è un percorso difficile e sfidante per tutti a cui spero che tutte le istituzioni partecipino in maniera propositiva per evitare che anche gli investitori internazionali, che erano interessati ad acquisire gli impianti nella fase di piena decarbonizzazione, possano essere scoraggiati”. Lo ha dichiarato Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy a margine dell’evento “Presentazione del bilancio socio – economico di Lidl Italia”, a Palazzo Piacentini.