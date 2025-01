Expo 2025: Dinoi (Aepi), pronti per la sfida di Osaka

Adnkronos

Roma, 28 gen. -Una delegazione di 15 imprese partner, un Annullo celebrativo speciale di Poste Italiane e focus 100% sul made in Italy: sono questi i segni distintivi con i quali la missione AEPI si presenterà al prossimo Expo 2025 di Osaka dove, grazie alla collaborazione con la Farnesina, sarà protagonista del Padiglione Italia in una tre giorni di incontri e scambi serrati con le principali aziende internazionali. L’iniziativa, organizzata dalla Confederazione AEPI (Confederazione delle Associazioni Europee di Professionisti e Imprese) presieduta da Mino Dinoi, è stata presentata questa mattina a Roma, nella Sala Auditorium di Palazzo delle Esposizioni, nel corso di un incontro che ha visto la partecipazione dell’ambasciatore Mario Vattani (Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka), Satoko Koike (Primo Segr. Ambasciata del Giappone in Italia), Davide Amorosi (Mimit), Pasquale Salzano (Presidente Simest), Daniele Schroder (Dir. Gen. Sace Fct), Domenico Mauriello (Segr. Gen. Assocamerestero), Alessandro Circiello (Resp. Aepi per il Made in Italy), Marco Di Nicola (Dir. Comm. Poste Italiane Filatelia) e Fabiana Romano (Amm. Unico The Unique Group).

Nel presentare il progetto messo in campo per l’Expo 2025, Mino Dinoi ha ribadito l’impegno a “proseguire nel programma di accompagnamento delle piccole e micro imprese della Confederazione affinché riescano a valorizzare l’export dei loro prodotti e, di conseguenza, rafforzino il proprio radicamento nei mercati esteri. In questo contesto, Osaka 2025 rappresenta un’opportunità unica – ha aggiunto – perché il nostro made in Italy possa farsi conoscere da aziende non italiane. Con Simest, Ice e Assocamerestero abbiamo già avviato un percorso importante, fatto di supporto progettuale e incontri formativi, che può realmente rappresentare un valore aggiunto affinché le imprese sfruttino le proprie opportunità di mercato”. “A questo proposito – ha aggiunto Dinoi – un grazie speciale al Commissario Generale Mario Vattani per aver creduto in una realtà relativamente giovane come quella che la famiglia AEPI rappresenta”.

“Expo 2025 Osaka sarà un’occasione unica per promuovere e sviluppare l’export delle imprese italiane di ogni settore e dimensione nell’Asia-Pacifico” ha dichiarato l’Ambasciatore Mario Vattani, Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka. “Il Padiglione Italia non sarà solo uno spazio espositivo, ma uno strumento per valorizzare le eccellenze del nostro sistema produttivo, favorendo nuovi investimenti e partnership internazionali. Grazie a un’ampia rete di accordi, compreso quello con Aepi, il Padiglione Italia offrirà un supporto concreto nel percorso di internazionalizzazione, con l’obiettivo di favorire la crescita e lo sviluppo del Made in Italy in mercati giovani e in forte espansione, strategici per rafforzare la competitività del nostro Paese su scala globale”. Come ha ricordato, Satoko Koike, dell’Ambasciata del Giappone in Italia, “siamo a meno di 100 giorni dall’inizio dell’Expo e mai come in questo momento abbiamo percepito la vera importanza di riunire persone da tutto il mondo. Saranno presenti 158 tra Paesi e Regioni e 9 organizzazioni internazionali; sono certa che il Padiglione Italia spiccherà tra tutti perché i giapponesi amano l’Italia che, oltre alla cultura, è arte di lunga tradizione e può contare sulla forza del Made in Italy. Expo sarà un’occasione di interscambio anche dal punto di vista imprenditoriale e spero che il fascino del Made in Italy possa tradursi in nuove opportunità per le imprese. Noi tutti dell’Ambasciata del Giappone siamo aperti a collaborare per contribuire al successo del Padiglione Italia”.

Come ha sottolineato Salzano “Simest è in prima linea per accompagnare le imprese italiane nel cogliere appieno le straordinarie opportunità offerte dalla regione dell’Indo-Pacifico, anche grazie all’Expo 2025 di Osaka. In questa prospettiva, insieme a Cassa Depositi e Prestiti e SACE, abbiamo siglato un importante accordo di collaborazione con il Commissario Generale per l’Expo 2025, con l’obiettivo di promuovere innovazione, crescita e internazionalizzazione delle imprese italiane attraverso iniziative concrete e progetti strategici”.

“Expo 2025 Osaka rappresenta un’occasione straordinaria per la promozione delle nostre filiere produttive, per presentare al mondo le nostre tecnologie e il saper fare italiano e, infine, per promuovere turismo e attrattività dei territori” afferma Domenico Mauriello, Segretario Generale di Assocamerestero. “Ma per ottenere risultati concreti occorre avere un piano strategico, che preveda investimenti nei prossimi 3 anni sia in comunicazione che in marketing. Proprio per garantire continuità alle realtà istituzionali e private che si affacciano a Expo, la Camera di Commercio italiana a Tokyo – che fa parte dell’ampio network di Assocamerestero, presente in 63 Paesi del mondo con 86 strutture e 21mila imprese socie – ha predisposto non solo una gamma di servizi che potranno essere forniti in occasione della partecipazione all’evento, ma anche un pacchetto “After-Expo” di servizi, che vanno dal follow-up degli incontri avvenuti nel semestre dell’esposizione fino a specifici servizi di promozione. E siamo convinti che la collaborazione con AEPI sia una carta vincente per stabilire connessioni con il qualificato e ampio network imprenditoriale di questa Associazione”.