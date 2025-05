Falocco (Fond. Ecosistemi): “Green Deal tutela il nostro modello produttivo”

Adnkronos

Roma, 14 mag. “Il Green Deal non è un ostacolo per le imprese europee, ma una conferma e una tutela del nostro modello produttivo. Le regole ambientali e sociali che introduce valorizzano proprio la qualità delle produzioni italiane ed europee, storicamente basate su alti standard e su un uso efficiente delle risorse. Storicamente l’Europa è priva di risorse naturali e ha un modello sociale di riferimento molto elevato”.

Lo ha dichiarato Silvano Falocco, direttore Fondazione Ecosistemi – Forum Compraverde Buygreen, durante il Forum Compraverde Buygreen 2025, sottolineando il valore strategico delle norme contenute nel pacchetto europeo per la transizione verde.