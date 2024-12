Farmaceutica, Mele (Lundbeck Italia): “Crediamo fortemente in valore partnership”

Adnkronos

Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute) – “Lundbeck è un’azienda speciale, che ama le partnership. In questi 30 anni sono tante quelle realizzate, sia con istituzioni che con società scientifiche ed associazioni pazienti. Crediamo fortemente nel valore delle partnership e auguro a Lundbeck di continuare a collaborare con ciascuno di voi, che rappresentate parti eterogenee di un sistema complesso”. Lo afferma Tiziana Mele, amministratore delegato di Lundbeck Italia, all’evento ‘La salute parte dal cervello. Le neuroscienze in Italia: passato, presente e futuro’, promosso dalla biofarmaceutica danese specializzata nelle neuroscienze per i 30 anni anniversario di attività e impegno nel nostro Paese.