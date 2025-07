Farmaci, ok Ema a donanemab, neurologi: “Svolta in lotta all’Alzheimer”

Adnkronos

Roma, 25 lug. (Adnkronos Salute) – “Siamo di fronte a un momento di svolta: anche in Europa viene riconosciuta e autorizzata una ulteriore terapia in grado di modificare il decorso della malattia di Alzheimer, rallentando la progressione clinica nei pazienti con accumulo documentato di beta-amiloide”. Così Alessandro Padovani, presidente della Società italiana di neurologia (Sin), commenta il parere positivo del Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) per donanemab nel trattamento della malattia di Alzheimer in fase iniziale che rappresenta per gli esperti “un’ulteriore pietra miliare nella storia della neurologia clinica e della medicina europea”.

La disponibilità di una terapia modificante la malattia, che si aggiunge a quella già approvata negli Stati Uniti e in Giappone, secondo i neurologi impone ora un ripensamento profondo del modello assistenziale italiano. “Affinché questa opportunità terapeutica non resti riservata a pochi – osserva Marco Bozzali, presidente della Società italiana per le demenze (Sindem) – è necessario agire rapidamente su tre fronti: rafforzare la rete della diagnosi precoce, garantire un accesso omogeneo ai biomarcatori (inclusi quelli plasmatici, oggi sempre più affidabili) e formare i professionisti alla gestione di trattamenti complessi in sicurezza”.

Questa approvazione, evidenziano i neurologi, conferma anche l’importanza della ricerca scientifica su scala internazionale. Donanemab – ricordano – è frutto di decenni di studi sul ruolo dell’accumulo di amiloide e tau nella fisiopatologia dell’Alzheimer, e rappresenta la validazione clinica di strategie mirate a intervenire nelle primissime fasi di malattia. “Come comunità scientifica – ribadiscono Padovani e Bozzali – dobbiamo ora garantire che l’Italia non resti indietro: servono investimenti nella ricerca traslazionale e nella sperimentazione clinica su scala nazionale, perché nuove molecole sono già in fase avanzata di sviluppo”.