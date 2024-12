Adnkronos

Fava: “Inps assolutamente in equilibrio, non fallirà mai”

Milano, 12 dic. – “L’Inps è assolutamente sostenibile e in equilibrio quindi non ci sono problemi, non fallirà mai”. Così il presidente dell’Inps Gabriele Fava in un evento alla Cattolica di Milano. Riguardo alla manovra, “l’ho vista velocemente quindi mi riprometto di approfondirla sicuramente nelle prossime ore. Mi sembra una manovra assolutamente coerente ed equilibrata, […]

