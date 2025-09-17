Fed: Taglia tassi di 25 punti base, ma rappresentante Trump voleva -50

Adnkronos

Washington, 17 set. – Taglio atteso, ma minimo, per la Federal Reserve: infatti il Fomc, il comitato di politica monetaria ha deciso di abbassare di 25 punti base il tasso di riferimento, portandolo “alla luce del cambiamento nell’equilibrio dei rischi” per l’intera economia nel range fra 4 e 4,25%. “Nel valutare ulteriori aggiustamenti all’intervallo obiettivo per il tasso sui fondi federali, il Comitato valuterà attentamente i dati in arrivo, l’evoluzione delle prospettive e l’equilibrio dei rischi”.