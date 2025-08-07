Fed: Trump, iniziata selezione, nuovo membro board entro 2-3 giorni**

Adnkronos

Roma, 6 ago. – Per il nuovo membro del board della Federal Reserve, che verosimilmente prenderà il posto del presidente Jerome Powell, “abbiamo iniziato il processo di selezione: abbiamo ottimi candidati, forse scenderemo a 3, Bessent era un candidato ma non vuole quel lavoro”. Lo ha affermato il presidente degli Usa Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca, ribadendo le resistenze del segretario al Tesoro, presente all’incontro. “Probabilmente sarà un membro temporaneo” del comitato “che poi diventerà definitivo”, aggiunge, sottolineando che “sarà nominato nei prossimi due o tre giorni”.

