Federimprese Europa al Parlamento Europeo, nuova apertura di un hub a Bruxelles

Bruxelles, 31 gen. (Adnkronos/Labitalia) – Una delegazione di Federimprese Europa composta da membri dell’ufficio di presidenza e dirigenti regionali ha partecipato ad una missione istituzionale a Bruxelles nei giorni scorsi. Al Parlamento europeo la delegazione ha incontrato alcuni membri di commissioni Agri ed Empl. Il focus su cui ha puntato la delegazione è farsi portavoce per dare supporto alle imprese italiane e far nascere nuove opportunità sul territorio.

Altresì Federimprese Europa sta sviluppando con il proprio team un progetto che vede protagonista l’IA nel marketing.