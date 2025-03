FEGE 2025: Sauro Pellerucci porta a Terni il Festival di Editoria e Giornalismo Emergente

Adnkronos

– Ideato dallo storytailor Piero Muscari, il festival dal 27 al 30 marzo ospiterà al PalaSì! e nella biblioteca comunale di Terni, un ricco programma di lectiones magistrales, talk e premiazioni con nomi di spicco del giornalismo italiano per promuovere un modello di comunicazione positiva

Terni, 7 marzo 2025.Dal 27 al 30 marzo, si svolgerà il Festival di Editoria e Giornalismo Emergente (FEGE), un evento di riferimento nel panorama culturale italiano, giunto ormai alla sua settima edizione. Quest’anno, grazie alla collaborazione tra Sauro Pellerucci, Presidente di FEGE di Io Sono Una Persona Per Bene e lo storytailor Piero Muscari,il festival si svolgerà a Terni.

Una sinergia preziosa che fonde la visione pionieristica di Muscari con l’expertise di Pellerucci, da sempre promotore di un modello d’impresa etico e sostenibile, dove responsabilità sociale, cultura e innovazione si intrecciano per generare un impatto positivo e duraturo su società, economia e ambiente. Ne è un esempio concreto il PalaSì!, sede centrale di Pagine Sì! S.p.A., di cui Pellerucci è fondatore, che si conferma non solo un polo imprenditoriale, ma anche un contenitore culturale al servizio della comunità, che ospiterà gli appuntamenti pomeridiani di FEGE.

Il Festival di Editoria e Giornalismo Emergente (FEGE) nasce allo scopo di valorizzare le nuove voci e i professionisti del mondo dell’informazione, dell’editoria e della cultura, creando uno spazio aperto a studenti, istituzioni, associazioni, cittadini e turisti. Un’occasione per promuovere dialogo, narrazioni innovative e un modello di comunicazione positiva che favorisca la crescita culturale del Paese, contrastando linguaggi violenti e fake news.

Quest’anno il Festival di Editoria e Giornalismo Emergente (FEGE) prevede un ricco programma di lectiones magistrale, laboratori e talk, che arricchirà lo scenario culturale della città di Terni nell’ultimo weekend di marzo con nomi come Rosamaria Aquino, Davide Giacalone e Nicola Gratteri.

FEGE culminerà con la premiazione di tre giornalisti emergenti delle regioni Calabria e Umbria, e con il conferimento del Premio Oliviero Beha ad Aldo Cazzullo, editorialista del Corriere della Sera e autore di bestseller, Piero Marrazzo giornalista ed ex Presidente della Regione Lazio, e Massimo Giletti, conduttore televisivo e volto noto del giornalismo d’inchiesta.

“Finalmente, dopo sette anni, ho avuto l’opportunità di incontrare Sauro Pellerucci, un imprenditore illuminato che ha scelto di dare una casa a FEGE, abbracciando con passione la nostra causa. La sua visione, fondata sui principi di impresa etica, si integra con un forte senso di responsabilità sociale finalizzato a produrre un impatto positivo sul territorio. Da qui la sua idea di trasformare Terni in un polo culturale di riferimento per l’Umbria, capace di attrarre e ispirare nuove narrazioni e nuovi linguaggi”, dichiara il direttore artistico, storytailor e giornalista Piero Muscari.

“FEGE è un evento destinato a diventare un volàno di sviluppo per la città di Terni, una chiave di volta per l’attrazione di professionalità e personalità culturali. Per questo abbiamo scelto di coinvolgere come location del festival, insieme al PalaSì!, la Biblioteca Comunale di Terni, luogo simbolico di conoscenza e condivisione per la comunità che ospiterà gli studenti nelle mattinate del 27, 28 e 29 marzo. Crediamo fermamente nell’importanza di promuovere nuovi linguaggi e di diffondere, soprattutto tra i giovani e nell’intera comunità, un modello di comunicazione positiva basata sul dialogo e sul confronto costruttivo. Solo attraverso una narrazione consapevole e aperta possiamo costruire un futuro in cui l’informazione sia un autentico strumento di crescita e coesione cittadina”, conclude Pellerucci, grazie al cui sostegno FEGE da quest’anno si consolida nella città Terni anche per le prossime edizioni, attirando professionisti talentuosi del mondo dell’informazione e appassionati di editoria e giornalismo da tutta Italia.

L’evento è promosso da Pagine Sì! S.p.A. e dalle Associazioni PalaSì! Culture ed Eventi e Io Sono Una Persona Per Bene, con il patrocinio della Città di Terni e di RAI Umbria, e la collaborazione della Biblioteca Comunale della Città di Terni (BCT).