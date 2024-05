Felice d’Endice alla guida dell’Adnkronos Comunicazione

Adnkronos

Roma, 22 mag. Felice d’Endice è il nuovo Direttore di Adnkronos Comunicazione. La nomina rappresenta un passo ulteriore verso il rinnovamento del Gruppo Adnkronos, nell’ambito di una strategia complessiva che ha portato di recente all’ingresso di nuove figure professionali qualificate, con specifiche competenze in settori ritenuti di primaria importanza dall’azienda. d’Endice andrà a dirigere un’azienda storica del Gruppo come Adnkronos Comunicazione, che quest’anno festeggia quarant’anni di attività e vanta un ricco portfolio di clienti privati e pubblici, con l’ambizione di crescere ulteriormente in un settore dalle grandi potenzialità.