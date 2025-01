Ferragni: difesa Alessandra Balocco, ‘stupiti ma fiduciosi di dimostrare innocenza’

Adnkronos

Milano, 29 gen. Il collegio di difesa di Alessandra Balocco, guidato dagli avvocati Alessandra Bono e Alessandro Pistochini, si dichiara “profondamente stupito e amareggiato in merito alla scelta della procura di Milano di devolvere al giudice del dibattimento la decisione sulla vicenda, che all’evidenza non ha alcuna rilevanza penale, tenuto conto della solidità degli argomenti giuridici sviluppati in un’articolata memoria difensiva”.

Il commento fa riferimento alla decisione della procura di disporre il decreto di citazione a giudizio per la manager, accusata insieme all’influencer Chiara Ferragni, di truffa aggravata in relazione alle operazioni commerciali ‘Pandoro Balocco Pink Christmas, Limited Edition Chiara Ferragni’ (Natale 2022).