Ferrero, Bardi: “Esempio di azienda che restituisce valori a territorio”

Adnkronos

Balvano, 11 set. “Un’azienda è vera quando restituisce al territorio quei valori che il territorio richiede. Non significa solamente far produzione e dare lavoro ma poter essere integrata, far parte del territorio per poter dare quella possibilità attraverso la conoscenza a questi ragazzi di potersi sentire come gli altri: questo è l’obiettivo”. Lo dichiara Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata a margine della visita nello stabilimento Ferrero di Balvano (Potenza) di un gruppo di ragazzi e ragazze del ‘Punto Luce’ Save the Children di Potenza. Sono complessivamente 40 i partecipanti alla iniziativa. Si tratta di ragazzi e ragazze di età compresa tra i 6 e i 18 anni che hanno l’opportunità di visitare lo stabilimento e di conoscere le diverse tappe della lavorazione, approfondendo aspetti fondamentali del processo produttivo che vanno dalla selezione delle materie prime, alla lavorazione, ai controlli qualità fino al confezionamento.