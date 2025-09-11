Ferrero, Soldi: “Da sempre collaborazione con enti benefici”

Adnkronos

Balvano, 11 set. “Ho visto per la prima volta lo stabilimento di Balvano per la prima volta 18 anni fa. Negli ultimi sei anni è cambiato completamente nel senso che la Ferrero ha investito quasi 200 milioni di euro per renderlo più ergonomico, più sicuro, più attrezzato, più moderno, ma soprattutto per mettere due linee produttive, che sono la linea della Nutella Biscuits e dei Kinderini, linee unicamente presenti nello stabilimento di Balvano: non sono presenti in nessun altro stabilimento Ferrero e questo dà un’idea di quanto sia centrale e importante lo stabilimento per Ferrero”. Lo ha detto Marco Soldi, direttore dello stabilimento Ferrero di Balvano (Potenza) a margine della visita dei ragazzi e della ragazze del Punto luce di Save the children di Potenza. Soldi ha spiegato che le due linee di biscotti hanno “consentito a Ferrero di entrare in una nuova categoria e di espanderci in tutto il mondo”.