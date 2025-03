Ferrovie, Ferrari (Harpaceas): “Cambio di paradigma su nuove tecnologie e sostenibilità”

Adnkronos

Milano, 27 mar. “In questi ultimi tre anni c’è stato un cambio di paradigma per quanto riguarda l’adozione di tecnologie digitali e l’approccio alla sostenibilità. La nostra azienda ha avuto un ruolo importante in questa fase, accompagnando i principali player della filiera delle infrastrutture ferroviarie e ribadendo così il nostro ruolo di leadership grazie a un’innovazione continua di prodotti e servizi”. Lo afferma Luca Ferrari, founder ceo di Harpaceas, all’evento ‘Innovazione e digitalizzazione nelle infrastrutture ferroviarie: digital twin, sostenibilità, manutenzione predittiva e Bim’, svoltosi al Politecnico di Milano e organizzato dal Cifi – Collegio ingegneri ferroviari italiani, in collaborazione con il dipartimento di Energia dell’Ateneo e Harpaceas.

Nel corso dell’incontro, esperti del settore hanno approfondito le principali soluzioni per il futuro della mobilità su rotaia: dalla manutenzione predittiva alla digitalizzazione per il coordinamento di progetti ferroviari complessi; dalla sostenibilità all’implementazione del Bim – Building information modeling, fino alle potenzialità offerte dal Pdt – Product data template, essenziale per la standardizzazione e la gestione efficiente dei dati relativi ai componenti delle infrastrutture ferroviarie.

“All’interno del comparto delle costruzioni, il settore ferroviario è stato quello a cui sono stati destinati i finanziamenti più ingenti legati al Pnrr e al Pnc. Una mole di finanziamenti così importante non c’era mai stata prima nella storia del nostro Paese – spiega il founder e ceo di Harpaceas – in particolare per le infrastrutture viarie. A fronte di questi importanti finanziamenti, però, c’erano anche scadenze temporali stringenti. Per raggiungere quindi l’obiettivo, altrettanto fondamentale, del rispetto dei tempi previsti nel finanziamento è stato ineludibile utilizzare un approccio total digital”.

“In questi ultimi tre anni infatti – aggiunge Ferrari – c’è stato un impiego su larga scala sia di tecnologie digitali sia di metodologie, in particolare la gestione informativa, che è la stessa prevista dal Codice dei contratti pubblici”.