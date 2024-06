Ferrovie: Trenord, ‘dal 23 giugno al 25 agosto modifiche su linea S9 per lavori’

Adnkronos

Milano, 21 giu. Per lavori di potenziamento infrastrutturale che saranno svolti da Rfi in vista della realizzazione della nuova fermata di Milano Porta Romana, da domenica 23 giugno a domenica 25 agosto le corse della linea S9 Saronno-Seregno-Milano-Albairate non saranno effettuate fra Milano Lambrate e Milano San Cristoforo. Lo comunica Trenord, sottolineando che saranno previste formule di rimborso per i clienti in possesso di abbonamenti e biglietti ferroviari che dovranno acquistare titoli di viaggio per i mezzi urbani, a causa dell’interruzione della circolazione sulla tratta Lambrate-San Cristoforo.

Fra Saronno e Milano Lambrate i treni circoleranno mantenendo l’orario attuale. Fra Milano San Cristoforo e Albairate, viaggeranno con orario rimodulato: dal lunedì al sabato, saranno previste corse ogni 30 o 60 minuti, a seconda della fascia oraria; nei festivi circolerà una corsa ogni 60 minuti per l’intera giornata. Da Milano San Cristoforo i viaggiatori potranno utilizzare i treni della linea Milano-Mortara-Alessandria fino a Milano Porta Genova, collegata a Milano Lambrate dalla linea verde della metropolitana M2 .

Durante il periodo di lavori, sulla tratta Milano San Cristoforo-Albairate saranno immessi temporaneamente in servizio convogli doppio piano Caravaggio.

I clienti in possesso di un abbonamento ferroviario che non consente l’utilizzo dei mezzi pubblici nella città di Milano potranno acquistare presso le biglietterie Trenord abbonamenti mensili urbani per luglio e agosto 2024. Una volta terminata la validità, potranno richiederne il rimborso, secondo le modalità comunicate in biglietteria al momento dell’acquisto. Per i giorni fra il 23 e il 30 giugno, gli abbonati ferroviari potranno acquistare sui canali Trenord biglietti STIBM Mi1-Mi3 e chiederne in seguito il rimborso.

Per tutta la durata del cantiere, i clienti con biglietto ferroviario valido per le relazioni interessate dall’interruzione potranno chiedere il rimborso dei biglietti STIBM Mi1-Mi3 acquistati sui canali Trenord per proseguire il viaggio sui mezzi urbani.