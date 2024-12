Feste natalizie, il vademecum per chi cerca una gravidanza

Adnkronos

Roma, 27 dic. – (Demografica/Adnkronos) – Per chi è in dolce attesa o cerca una gravidanza, il periodo natalizio, con le sue mille tentazioni, può rappresentare una sfida a ostacoli, tra eccessi a tavola, riunioni di famiglia e cambiamenti di ritmo. Come conciliare il benessere e la fertilità senza rinunciare al piacere delle feste? Ecco i consigli di Mauro Cozzolino, specialista in medicina riproduttiva presso il Centro IVI di Roma.

Tra relax e tentazioni

Una delle maggiori preoccupazioni durante le feste riguarda il cibo. L’esperto consiglia di concedersi qualche “sgarro” solo nei giorni più significativi, mantenendo una dieta equilibrata negli altri “senza digiuni preparatori o scelte drastiche per compensare le abbuffate”, spiega il dottor Cozzolino. Ecco i suoi consigli a tavola:

Per le donne in gravidanza, è fondamentale mantenere buone abitudini igieniche anche durante le vacanze:

L’importanza dell’attività fisica

La scelta dipenderà anche da quanto ci si è riempiti a tavola, considerando che l’attività fisica aiuta la digestione purché fatta con i giusti ritmi. La chiave, spiega il dottor Cozzolino, è la costanza, più che l’intensità.