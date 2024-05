Adnkronos

Festival Lavoro, Casellati: “Tenere fermo il valore della persona”

Firenze, 16 mag. – “Di fronte ai mutamenti profondi dettati anche dall’affermazione dell’economia digitale e dell’intelligenza artificiale, dobbiamo orientare la nostra azione tenendo fermo il valore della persona, in modo da trasformare un’apparente minaccia per i lavori tradizionali in una vera opportunità di sviluppo e di crescita”. E’ quanto afferma il ministro delle Riforme istituzionali […]

Di Redazione | 16 Maggio 2024