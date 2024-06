Fiere: 10 startup protagoniste dell’Innovation village retail a Expo Riva Schuh & Gardabags

Adnkronos

Al quartiere fieristico di Riva del Garda dal 15 al 18 giugno

Roma, 7 giu. (Labitalia) – Collezioni, novità di prodotto, grandi marchi ma soprattutto startup emergenti: l’innovazione corre veloce all’edizione estiva di Expo Riva Schuh & Gardabags, la più importante fiera internazionale del settore che si svolgerà al quartiere fieristico di Riva del Garda dal 15 al 18 giugno. Scelte, infatti, le 10 migliori start up da tutto il mondo che saranno protagoniste dell’Innovation Village Retail, progetto all’interno della Fiera dedicato all’innovazione in collaborazione con Retail Hub. La tech company verticale sul retail che ‘scova’ le più dirompenti startup nel mondo anche per questo secondo appuntamento dell’anno ha individuato i progetti più promettenti che avranno modo di farsi conoscere durante uno degli appuntamenti più importanti del settore. Sono 1.300 le aziende e i marchi coinvolti, più di 100 Paesi rappresentati, oltre 9.000 presenze, 100 edizioni: questi i numeri dell’ultima edizione di Expo Riva Schuh & Gardabags che di anno in anno dà sempre più spazio alle nuove idee e realtà emergenti, per porre il talento dei giovani all’attenzione degli operatori presentando le eccellenze che si affacciano alla ribalta del mercato con progetti originali, utili e sostenibili. Le numerose candidature arrivate sono state esaminate da un comitato di selezione che ha individuato le 10 finaliste del premio che si sono aggiudicate la partecipazione all’Innovation Village Retail, dove avranno modo di raccontarsi attraverso dei momenti di pitch ed entrare a far parte così alla Startup Competition: la realtà vincitrice potrà partecipare con una postazione gratuita alla successiva edizione della manifestazione. Eccole nel dettaglio una per una. -Fibbl Ab: un grande database di scarpe in 3D. Si tratta di una startup che sta rivoluzionando l’e-commerce e il marketing con il suo innovativo processo per la creazione e la distribuzione di esperienze 3D/AR. Permette ai brand che aderiscono alla piattaforma di implementare i loro cataloghi digitali offrendo soluzioni economiche e end-to-end per il marketing visuale 3D e in realtà aumentata. In pratica, trasformano il catalogo 2D di immagini in una interattiva e immersiva esperienza 3D dove i clienti possono prendere visione dei prodotti da ogni angolazione, esplorarli e provarli come dal vivo. -Gel Proximity: la logistica dell’ultimo miglio. È la prima piattaforma interamente dedicata alla logistica di prossimità. Il software è un connettore tecnologico che propone centinaia di migliaia di punti di ritiro e Locker gestiti dai principali player nazionali e internazionali che operano nella logistica di ultimo miglio. L’azienda ha come obiettivo la sostenibilità e la crescita del canale eCommerce dimostrando un’attenzione particolare all’ambiente, alla logistica urbana e alla riduzione delle emissioni privilegiando il sistema di consegna e ritiro dei pacchi. -Radd: personalizzare lo shopping con l’Ai. Un’innovativa tecnologia di Intelligenza Artificiale generativa, una soluzione di revisione basata sui dati, unica nel suo genere, che sta ridefinendo il panorama delle recensioni nell’e-commerce. Da un lato, personalizza l’esperienza di shopping offrendo a ciascun cliente un set unico di ‘storie’ in base al proprio storico di acquisti. Dall’altro, fornisce ai brand analisi A/B reattive in tempo reale basate sul comportamento dei clienti, consentendo una migliore comprensione e adattamento delle strategie. -Buybuddy: come i clienti interagiscono con i prodotti in tempo reale. Startup che si occupa di gestire il commercio al dettaglio integrando in modo fluido la tecnologia dei tag intelligenti e i sistemi di codici QR per colmare il divario tra esperienze di acquisto online e offline. Le soluzioni integrate di Buybuddy trasformano i negozi fisici in ambienti guidati dai dati, consentendo il tracciamento preciso delle interazioni tra cliente e prodotto e la gestione dell’inventario. -Blaster Foundry: brand awarness grazie ai videogiochi. Comunicare il brand in modo dinamico, divertente e semplice: la start up è un game studio nato per generare valore tra brand e target audience, attraverso lo sviluppo di videogiochi. In un contesto in cui sempre più persone si riuniscono online per scopi di ricerca, intrattenimento e acquisto, Blaster Foundry adotta la gamification per instaurare un dialogo digitale coinvolgente ed efficace tra brand e target audience. -Justinshop: creare un grande centro commerciale digitale e territoriale. JustinShop vuole dare visibilità digitale ai negozi di abbigliamento locali, rispondendo alla sfida posta dai grandi marketplace digitali e promuovendo un modello di consumo sostenibile e territorialmente radicato. L’approccio di JustinShop pone il negozio fisico al centro, offrendo un’esperienza digitale che prepara all’esperienza in negozio. L’obiettivo è trasformare l’Italia in un grande ‘centro commerciale digitale territoriale’, diventando un punto di riferimento per il territorio. -Youaddict: sfruttare al meglio il proprio guardaroba evitando gli sprechi. YouAddict è una startup che ha sviluppato una soluzione di personal styling virtuale basata sull’intelligenza artificiale, in grado di ridefinire il modo in cui i marchi di moda interagiscono con i propri clienti, rendendo le strategie di vendita non solo più efficaci ma anche più sostenibili. Una soluzione per aiutare gli utenti a utilizzare al meglio i capi di abbigliamento che già possiedono e a fare acquisti più consapevoli, in linea con le loro effettive necessità, riducendo di conseguenza gli sprechi. -Dcycle: capire come ridurre l’impatto del prodotto. Dcycle utilizza processi automatizzati per raccogliere dati da diverse fonti aziendali, creando un quadro dettagliato sull’impatto dei suoi prodotti e consentendo di condividerlo e mitigarlo attraverso raccomandazioni alimentate dall’intelligenza artificiale. -Vanongo: gestire le consegne in maniera efficiente. Una startup all’avanguardia, pioniera nel Software di Delivery Management As Service, integrando senza soluzione di continuità tecnologie avanzate come l’automazione dei processi robotici, l’Ia e il Calcolo Quantistico. La mission è ottimizzare i processi di consegna dell’ultimo miglio e sul campo, ponendo la soddisfazione del cliente al centro dell’attenzione. Ciò che differenzia VanOnGo è l’impegno all’innovazione continua. Il software dinamico di instradamento dei veicoli si adatta ai cambiamenti in tempo reale, garantendo percorsi e allocazione ottimali delle risorse anche in circostanze in evoluzione. Che si tratti di gestire nuovi ordini, adattarsi alle condizioni stradali mutevoli o ottimizzare gli orari dei dipendenti, VanOnGo offre agilità e affidabilità in ogni consegna. -Tymely: migliorare i processi di assistenza ai clienti. Start up che combina il process mining, gli strumenti di automazione, l’Ia e i Llm per modellare i processi di assistenza ai clienti dei rivenditori nel settore del Retail. Mentre le soluzioni ‘chatbot’ esistenti gestiscono principalmente le domande frequenti, Tymely gestisce anche le richieste che richiedono un accesso profondo al sistema, con una copertura senza precedenti dell’80% dei ticket, inclusi scambi di ordini parziali, modifica degli indirizzi di spedizione, resi e altro ancora. Tymely ha dimostrato di aumentare le vendite fino al 12% riducendo i costi di supporto del 70%. Ciò riduce significativamente i costi di supporto e aumenta il valore a vita del cliente ottimizzando l’efficienza e migliorando le esperienze dei clienti. Il comitato di selezione delle startup e la giuria per il premio finale saranno composte da esperti del settore moda e professionisti di aziende produttrici di rilevanza internazionale o retailer di grandi catene del settore calzaturiero e della pelletteria. Obiettivo del premio è quello di aiutare tutte le nuove realtà imprenditoriali che contribuiscono all’innovazione del settore ad entrare velocemente in contatto con partner industriali in grado di accompagnarle sul mercato.

