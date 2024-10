Fiere: a Piacenza si è aperta T3-Truck Tyre Trailer

Adnkronos

Piacenza, 17 ott. – Le prospettive e le criticità della riconversione alla propulsione elettrica e le nuove sfide del soccorso e della rimozione stradale. Sono alcuni dei temi centrali che saranno affrontati durante la 1ª edizione del T3-Truck Tyre Trailer (Camion, Pneumatici e Rimorchi) – l’innovativa fiera italiana dedicata alle tecnologie, ai mezzi e veicoli per il trasporto stradale, pesante e leggero, agli allestimenti, ai rimorchi e ai semirimorchi, agli pneumatici e alla componentistica, i prodotti e i servizi per la filiera dei mezzi di trasporto – al via da oggi al 19 ottobre 2024 nei padiglioni del Piacenza Expo. A inaugurare la manifestazione, la Sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, Gianluca Poggioli, Confapi Industria Piacenza, il Presidente di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli e Fabio Potesta’, Direttore di Mediapoint & Exhibitions, società organizzatrice dell’evento.

“Il T3 è l’ennesima nuova manifestazione che viene fatta nel nostro ente fieristico da Mediapoint. Siamo molto orgogliosi delle aziende piacentine presenti, ma ovviamente di tutte le aziende che hanno scelto il nostro territorio per esporre i loro prodotti. Naturalmente il tema della logistica è importante sul nostro territorio, che ha svariati risvolti e quindi tutto ciò che è nuova tecnologia, novità, è importante per noi e interessante. Speriamo che vada bene questa prima edizione, per poi vedere la seconda edizione, la terza, la quarta…”, commenta la Tarasconi.

L’occasione per discutere delle nuove sfide poste dalla riconversione all’elettrico, uno dei temi centrali del T3, è stata offerta dal convegno di apertura “L’alba dei camion elettrici a batterie: l’offerta di mercato e le motivazioni di chi già li usa o si accinge a metterli in flotta” che ha visto partecipare tutti i principali costruttori di veicoli italiani ed internazionali.

“I veicoli elettrici ci sono già sono già pronti per essere utilizzati operativamente, il problema è che bisogna vincere alcune sfide. Il primo è un ostacolo psicologico, perché un veicolo elettrico è diverso da un veicolo con un motorizzazione diesel; poi bisogna creare – come hanno detto i relatori – un’infrastruttura di ricarica pubblica”, spiega il giornalista Gianenrico Griffini, moderatore dell’evento, “Ma questa infrastruttura pubblica dovrà avere caratteristiche diverse da quelle di una stazione di rifornimento tradizionale: dovrà avere più spazio a disposizione, perché i veicoli dovranno rimanere fermi più a lungo. Inoltre dovremmo anche abituare le aziende di trasporto a capire che quelli elettrici sono veicoli diversi e quindi hanno un utilizzo differente rispetto al passato”.

Delle ricadute della decarbonizzazione nel settore del soccorso e della rimozione stradale si occuperanno, invece, i due convegni dal titolo “Il soccorso stradale in Italia: criticità e prospettive per un comparto di vitale importanza per la Nazione” (venerdì Sala B, ore 14:30 / sabato Sala D, ore 10:00), organizzati da Ancsa, Associazione nazionale centri soccorso autoveicoli. “L’Ancsa si propone di raggiungere una regolamentazione del settore del soccorso stradale che sia riconosciuta dallo Stato”, spiega Eleonora Testani, presidente dell’associazione, “e che venga istruita una modalità operativa e corsi di formazione specifici per gli operatori che affrontano il pericolo del recupero di un veicolo elettrico incidentato”, conclude.

A presentare la nuova fiera, ultima nata in casa Mediapoint & Exhibitions, il direttore Potesta’: “Il Tcube-Truck Tyre Trailer è una manifestazione che, contrariamente al nostro modus operandi, non è una novità nell’ambito merceologico. Qui andiamo infatti in un segmento dove Piacenza gioca un ruolo molto importante, essendo un centro nevralgico dell’autotrasporto e della logistica. Il T3 segue comunque il format tipico delle manifestazioni Mediapoint, ovvero fiere di breve durata e alta qualità per quanto riguarda i servizi offerti, a costi contenuti. E credo che tutto ciò sia evidente già in questa prima edizione, dove abbiamo oltre 10mila metri quadri occupati dagli espositori, con una cospicua quantità di macchine e attrezzature, sia nel padiglione principale, che nelle aree esterne. Abbiamo inoltre dedicato un’area espositiva ai più importanti costruttori italiani ed europei di macchine per i veicoli per il soccorso stradale”. Circa il ricco programma di workshop e convegni che accompagna la manifestazione, Potestà aggiunge: “Abbiamo deciso di dare ampio spazio ai temi dell’elettrificazione, della sostenibilità e della ecocompatibilità dei mezzi di trasporto, in un palinsesto di convegni che raccoglie relatori di assoluto livello: in pratica tutti i più importanti costruttori italiani e internazionali di camion”.