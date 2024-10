Fiere: al T3 tutte le novità dei veicoli e mezzi di trasporto

Adnkronos

Roma, 18 ott. – Le principali novità riguardanti le tecnologie, i mezzi e i veicoli per il trasporto stradale, pesante e leggero, gli allestimenti, i rimorchi e i semirimorchi, gli pneumatici e la componentistica, i prodotti e i servizi per la filiera dei mezzi di trasporto, alla prima edizione del T3-Truck Tyre Trailer (camion, pneumatici e rimorchi) in programma fino a domani, sabato 19 ottobre, a Piacenza. Dal nuovo eMoovy di Iveco 100% elettrico, al pluripremiato semirimorchio elettrico Skoe presentato da Schmitz Cargobull Italia, a quello di Fgm per il soccorso stradale a tre assi allungabile, fino alle officine mobili ‘taylor made’ assemblate da Syncro System secondo le esigenze del cliente.

“Con grande piacere a questo T3 presentiamo la nuova gamma Iveco modello Year 2024 – spiega Matteo Ferrari, presidente e amministratore delegato di Ara 1965 Spa e dealer Iveco per Parma e Piacenza – In particolare, siamo felici di mostrare il nostro eMoovy, sviluppato in collaborazione con Hyundai, mezzo 100% elettrico con un’autonomia di 300 km. La nostra gamma di veicoli elettrici si amplia così con un veicolo leggero, concepito per la distribuzione e la movimentazione di merci nelle aree urbane. Date le sue dimensioni, è infatti un mezzo multi-uso, che, a seconda degli allestimenti, potrà essere adibito al trasporto di qualsiasi genere di materiale, fino all’uso nell’edilizia, grazie a un cassone che potrà anche essere ribaltabile. In particolare qui in fiera abbiamo portato il modello allestito con la cella frigo. eMoovy è infatti adatto anche per la distribuzione di tutta la tipologia di merci refrigerate, sia sottozero che a temperatura ambiente”.

Punta sull’elettrico anche Schmitz Cargobull Italia, che alla kermesse piacentina, organizzata da Mediapoint & Exhibitions, ha proposto il pluripremiato Skoe. A presentarlo, Marco Benvenuti, area manager di Schmitz Cargobull Italia: “A questa prima edizione del T3 portiamo il nuovo semirimorchio elettrico Skoe. Sviluppato internamente da Schmitz Cargobull, rappresenta la nostra risposta alle richieste del mercato a livello di logistica. La nuova unità completamente elettrica è adatta sia per gli scarichi notturni, che per la logistica a livello urbano. Skoe ha un assale che riesce a produrre energia per caricare le batterie da 32 kW, mentre il disavanzo di tara è soltanto di 150 kg rispetto a un veicolo normale”.

Ocm Steel, concessionario ufficiale Fgm, al Piacenza Expo ha portato due semi rimorchi per il soccorso stradale. “Come Ocm, presentiamo due prodotti: l’Fgm32 e l’Fgm35 – spiega Fabio Marcoccia, responsabile vendite Ocm Steel – Il primo è un semirimorchio per il soccorso stradale, a tre assi, allungabile con piano mobile. La forza di questo mezzo è che il piano mobile è sempre carreggiabile, anche in fase di allungamento. Le rampe posteriori sono a inclinazione idraulica a doppio sfilo idraulico, ed è dotato di verricello di carico e discarico, una soluzione per il recupero di veicoli incidentati, ma anche per trasporto di veicoli nuovi seminuovi, estremamente pratica, veloce e robusta. L’Fgm35, invece, è un semirimorchio due assi con una culla utile di 6,88 metri, quando è chiusa, ma allungabile fino a 12,46 metri. Altra caratteristica del Fgm35 è il sistema di sterzata idraulica Tridec. Punto di forza di entrambe le macchine è il telaio zincato a caldo, che esclude problemi di ruggine nella vita utile del bene”.