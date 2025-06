Fiere, dopo successo della quarta edizione Hydrogen-Expo guarda già al 2026

Adnkronos

Piacenza, 11 giu. – Archiviato il successo della quarta edizione di Hydrogen-Expo, la principale mostra-convegno italiana dedicata allo sviluppo della filiera dell’idrogeno, Mediapoint & Exhibitions guarda avanti con la prossima edizione, già in programma dal 9 al 11 Giugno 2026. Nell’edizione 2025, dal 21 al 23 maggio scorso, Hydrogen-Expo ha contribuito a canalizzare presso il quartiere fieristico di Piacenza Expo oltre 6.000 visitatori professionali, 220 espositori, 40 tra convegni e workshop, 1.600 delegati accreditati e più di 50 associazioni di categoria, sotto l’egida di 6 patrocini istituzionali, consolidandosi quale appuntamento sempre più centrale nel panorama europeo dell’idrogeno ed evidenziando con forza la richiesta di azioni coordinate, investimenti stabili e un modello industriale integrato tra pubblico, ricerca e imprese.

“L’idrogeno è una delle soluzioni fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione in coerenza con il Pniec 2030 e il Net Zero 2050”, ha dichiarato Giorgio Graditi, Direttore Generale di ENEA. “Il percorso è avviato e non si tornerà indietro. Il sistema Paese ha le competenze per fare dell’idrogeno una leva concreta per la transizione energetica. Ma è fondamentale potenziare le sinergie tra ricerca, accademia e industria, anche per rafforzare il rapporto pubblico-privato”.

In apertura della manifestazione, il convegno “La strategia idrogeno nazionale e i primi progetti concreti in Italia” – curato da H2IT – Associazione Italiana Idrogeno – ha fatto il punto sugli avanzamenti della filiera e sulle prospettive operative, con la partecipazione di FNM, Alstom, SNAM, Ansaldo Green TECH, HERA, RINA e SAPIO. “Hydrogen-Expo è diventato per H2IT un appuntamento imprescindibile. L’Italia sta consolidando il proprio ruolo a livello europeo grazie a una strategia nazionale chiara, che promuove la domanda e guida gli investimenti”, ha affermato Alberto Dossi, Presidente di H2IT. “La fiera è il luogo ideale per alimentare il confronto tra tutti gli attori della transizione energetica, valorizzando soluzioni già operative e aprendo nuove prospettive per i settori hard-to-abate e la mobilità a idrogeno”.

Particolarmente incisivo, durante i lavori, l’intervento di Alessandro Peron, Segretario generale di Fiap, che ha lanciato un appello per un riequilibrio degli incentivi nel settore del trasporto pesante: “Le imprese di autotrasporto sono pronte a investire. Ma la sostenibilità economica del cambiamento dipende anche dalla committenza, che deve riconoscere tariffe adeguate. Senza un equilibrio nella filiera, la transizione non sarà possibile”.

Momento simbolico e molto partecipato è stata la cerimonia degli Ihta – Italian Hydrogen Technology Awards 2025, che ha premiato 20 realtà tra aziende, progetti e personalità distintesi per innovazione, visione strategica e contributo concreto allo sviluppo del comparto. Premiati tra gli altri: UFI Hydrogen, Hydroalp, Enapter, Simplifhy, Pure Energy Hydrogen, HVAC – Giacomini, Henkel, Hyter, Bureau Veritas, RINA e l’ingegnera Natalia Pirozzi.

“Hydrogen-Expo nasce dalla convinzione che l’idrogeno rappresenti una delle leve più concrete per costruire un futuro sostenibile”, ha dichiarato Fabio Potestà, Direttore di Mediapoint & Exhibitions. “Questa edizione ha confermato il valore strategico dell’evento per l’intera filiera e ci stimola a lavorare fin d’ora alla prossima. Il nostro obiettivo è offrire uno spazio di confronto e crescita che accompagni le imprese, le istituzioni e il mondo della ricerca lungo il percorso verso la neutralità climatica”.