Fiere, Morandi (Siderweb): “Momento incerto, ma verrà superato”

Adnkronos

Milano, 6 mag. “Nel 2021 ci chiedevamo, con le mascherine ancora indossate, come saremmo ripartiti e nel 2023, stavano vivendo un momento positivo con l’incognita Ucraina. Oggi, invece, ci troviamo in un momento che Paolo Magri ha definito di grande incertezza, poiché le tematiche geopolitiche destabilizzano. Pertanto, abbiamo di fronte delle grandi nuvole nere, ma siamo convinti che, unito, il settore dell’acciaio possa superare anche questo momento ed è importante essere qui, oggi insieme a Made in Steel a condividere visioni e progetti sotto lo stesso tetto”. Queste le parole di Paolo Morandi, ceo Siderweb, in occasione dell’undicesima edizione della Conference and Exhibition internazionale Made in Steel.