Fiere: Pazzali (Fondazione Fiera Milano), ‘bando Lombardia ne conferma ruolo strategico’

Adnkronos

Milano, 26 mar.”Con l’approvazione della delibera della Regione Lombardia per il sostegno al sistema fieristico lombardo arriva un investimento concreto a tutto il mondo fieristico regionale. Con questo bando si conferma la scelta della Regione a sostegno della nostra industry e, in particolare, da parte dell’assessore allo sviluppo economico Guido Guidesi, a cui vanno i nostri ringraziamenti per l’interesse dimostrato e per aver saputo riconoscere il ruolo chiave delle fiere come partner fondamentale per lo sviluppo della nostra industria favorendo l’internazionalizzazione e l’innovazione”. Così Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano, commenta l’approvazione della delibera della Regione a sostegno del sistema fieristico lombardo per il 2024.