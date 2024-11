Finanza, a tutela patrimonio consulenti formati e mix strumenti: la ricetta del Gruppo Bcc Iccrea

Adnkronos

La sfida principale per la protezione dei patrimoni, sottolinea ancora, “è a mio avviso rappresentata dalla capacità di saper considerare tutti gli aspetti che compongono una corretta pianificazione patrimoniale che si fonda in primis sulla diversificazione degli strumenti per ridurre i rischi. mi riferisco a rischi esogeni come la volatilità dei mercati, l’inflazione, i rischi geopolitici o ambientali ma anche molto spesso rischi endogeni dettati dai propri comportamenti dall’accesso alle informazioni o dalla propria gestione familiare ed aziendale”. La protezione assicurativa, aggiunge Guerriero, “è in questo senso un aspetto centrale per la sicurezza finanziaria e il benessere delle persone e delle imprese. Le soluzioni assicurative possono infatti rappresentare un investimento del proprio futuro e nel benessere dei propri cari grazie alle loro caratteristiche trasversali ed intrinseche come l’esclusione dall’asta ereditario, l’impignorabilità, l’efficienza fiscale e la capitalizzazione dei rendimenti”.

Gestione e protezione del patrimonio finanziario ma anche sguardo alla tutela delle imprese. “L’azienda – sottolinea Francesco Piano, responsabile acquisition finance di BCC Banca Iccrea – rappresenta l’asset più importante per l’imprenditore e per questo motivo deve essere accuratamente difeso. Diciamo che uno dei principali rischi che l’imprenditore si trova ad affrontare è quello della continuità aziendale e un imprenditore oculato deve gestire il cosiddetto passaggio generazionale. Nel caso in cui non avesse successioni in azienda è indispensabile la ricerca di un partner che possa garantire e assicurare questa continuità”.

Per far questo, aggiunge Piano, “è necessario affidarsi a professionisti esperti di questa particolare materia che possono supportare l’imprenditore nella ricerca della soluzione migliore, cercando di valorizzare al meglio la propria partecipazione e assicurare quindi futuro all’azienda”.