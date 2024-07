Fine vita: morta in Svizzera donna malata da anni di sclerosi multipla

Adnkronos

Milano, 30 lug. Ines (nome di fantasia), la 51enne lombarda, affetta da quasi vent’anni da sclerosi multipla, è morta questa mattina in Svizzera, dove ha avuto accesso al suicidio medicalmente assistito. Lo rende noto l’associazione Luca Coscioni.

La donna è stata accompagnata da Claudio Stellari e Matteo D’Angelo, iscritti a ‘Soccorso civile’, l’associazione che fornisce l’assistenza alle persone che hanno deciso di porre fine alle proprie sofferenze all’estero, e di cui è presidente e responsabile legale Marco Cappato.