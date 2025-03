Fiorerie Dario entra a far parte dell’elenco regionale dei Luoghi Storici del Commercio: un riconoscimento alla tradizione e all’innovazione

Adnkronos

Castelfranco Veneto, 13 marzo 2025.Il 2025 è un anno di straordinaria importanza per la storica attività Fiorerie e Onoranze Funebri Dario di Castelfranco Veneto: non solo traguardi significativi per la famiglia che da generazioni porta avanti l’attività, ma anche il prestigioso riconoscimento da parte della Regione Veneto con l’iscrizione nei Luoghi Storici del Commercio. La cerimonia di consegna della targa si è tenuta il 24 febbraio presso il Centro Congressi della Fiera di Padova, nella Sala Mantegna, alla presenza di Roberto Marcato, responsabile regionale. “Ricevere questo riconoscimento significa vedere il valore della nostra storia e della passione che mettiamo nel nostro lavoro da generazioni”, afferma Mara Dario, oggi responsabile delle fiorerie. “Questo titolo ci spinge a guardare avanti, continuando a innovare senza mai dimenticare le nostre radici”. Fondata nel 1968 a Resana da Alessandro Dario con Caterina Stocco, l’attività —che nel 2018 ha compiuto 50 anni — ha sempre mantenuto una gestione al femminile. “Mia nonna, nata nel 1912, ha iniziato tutto, poi è stata la volta di mia madre, e ora sono io a portare avanti questa tradizione con orgoglio”, racconta Mara Dario, attuale titolare. Il 2025 segna anche gli 80 anni di sua madre, seconda titolare delle fiorerie e pilastro della continuità generazionale. Oltre alla tradizione familiare, Mara Dario è impegnata nel Terziario Donna Confcommercio Treviso, promuovendo la leadership femminile e le competenze specifiche delle donne nel settore. Dalla sua fondazione, Fiorerie Dario si è espansa e adattata alle esigenze del mercato. Nel 1985 è stato aperto il primo spazio a Castelfranco Veneto, oggi trasformato in laboratorio principale. Nel 1995 è stata inaugurata la nuova sede nel cuore del centro storico, che nel 2025 compie 30 anni. La fioreria si trova all’interno di Casa Colonna, edificio del XVI secolo, che un tempo apparteneva alla Famiglia Colonna. Qui nacque il 25 luglio del 1654 il compositore, musicista e vescovo Agostino Steffani. Fiorerie Dario ospita presentazioni di libri, workshop e incontri, un’atmosfera in cui il fiore diventa strumento di comunicazione ed emozione. “La nostra attività non è solo un negozio ma un vero e proprio punto di riferimento culturale per la città”, spiega Mara Dario. Nel 2015, con la liberazione di un’area del palazzo, è stata inaugurata l’ala che ospita i laboratori con la mostra del gruppo Natur-Arte, di cui Mara Dario fa parte. La responsabile delle fiorerie è diplomata come insegnante di arte floreale: la scelta e lo sviluppo di uno stile riconosciuto, esito di un lavoro di anni e innumerevoli esperienze, ha portato alla scoperta di un Design che si appropria di tutti gli aspetti tecnici delle scuole floreali e poggia su basi di natura artistica. “La nostra idea di Fiore si ispira all’arte dell’Ikebana, di ‘fiore vivente’, un’opera prima. Nasce dal rispetto delle linee naturali dei fiori — prosegue la responsabile —, da una filosofia improntata sulla semplicità delle forme compositive e alla purezza dei colori”.

