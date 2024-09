Fisco: Cida, apprezzamento parole viceministro Leo su misure Bilancio a sostegno ceto medio

Adnkronos

Roma, 19 set. (Labitalia) – “Le parole del viceministro Leo rappresentano un segnale positivo per il ceto medio, da sempre al centro delle nostre attenzioni. La proposta di ridurre l’aliquota per i redditi tra i 28.000 e i 50.000 euro è un primo passo nella direzione di un alleggerimento della pressione fiscale, che su lavoratori dipendenti e pensionati del ceto medio è ancora insostenibile”. A dirlo Stefano Cuzzilla, presidente di Cida. Cida, infatti, da tempo si impegna con determinazione nella difesa della categoria produttiva del nostro Paese. “Negli ultimi anni, questa fascia è stata penalizzata da provvedimenti che ne minacciano valori e merito, con il rischio – prosegue Cuzzilla – di un progressivo assottigliamento e di instabilità sociale”. Il viceministro Leo ha sottolineato l’intenzione di reperire risorse tra i 2,5 e i 4 miliardi di euro per attuare lo sgravio fiscale, mirando a ridurre l’aliquota dal 35% al 33%, sino ad estenderla ai redditi di 60mila euro. “Apprezziamo l’intenzione del Viceministro Leo – ha concluso Cuzzilla, – auspicando che si trovino le risorse necessarie per realizzarla, senza attingere da chi già ampiamente contribuisce alla sostenibilità del sistema. Un fisco più equo è la chiave per garantire un futuro di crescita e sviluppo.”

