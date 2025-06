Fisco: Cida, bene parole Meloni su ceto medio, disponibili a costruire insieme agenda concreta

Adnkronos

Roma, 10 giu. (Labitalia) – “Siamo fiduciosi nelle parole pronunciate oggi dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: riconoscere che il ceto medio è la struttura portante del Paese e che va alleggerito dal peso del fisco è un primo passo importante. È il segno che la nostra battaglia è giusta e che le nostre proposte hanno trovato ascolto”. Lo dichiara Stefano Cuzzilla, presidente di Cida, la Confederazione che rappresenta i dirigenti e le alte professionalità del settore pubblico e privato, commentando l’intervento della Premier agli Stati generali dei commercialisti. “Difendere e rilanciare il ceto medio è da sempre una delle nostre priorità – prosegue Cuzzilla – ed è anche il cuore del nostro recente Rapporto Cida-Censis, presentato alla Camera dei Deputati lo scorso 22 maggio. Quel lavoro ha messo nero su bianco un disagio profondo e crescente. Il ceto medio non è un concetto astratto né una categoria statistica: è l’infrastruttura viva dell’Italia, il suo asse portante sociale, produttivo e civile. Ed è positivo che oggi il Governo ne riconosca finalmente il ruolo strategico”. “Ora però – conclude – è tempo che questa consapevolezza si traduca in misure reali. Occorrono scelte chiare e coerenti, capaci di trasformare un’intenzione politica in un progetto di Paese. Parlo di una riduzione del carico fiscale sul lavoro, di un welfare più equo e selettivo, del rafforzamento della dirigenza pubblica e privata, della valorizzazione dei giovani. Solo così si ricompone un patto tra Stato e cittadini fondato su equità, merito e responsabilità”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA