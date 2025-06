Fisco: crediti Iva inesistenti, sequestrati 4 mln, coinvolto Brescia Calcio

Adnkronos

Milano, 11 giu. I militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Brescia hanno eseguito nelle province di Brescia, Milano, Arezzo, Massa Carrara, Roma, Napoli, Benevento, Avellino, Caserta, Potenza e Taranto, provvedimenti di perquisizione personale e locale nei confronti di 25 soggetti (11 persone e 14 persone giuridiche), “a diverso titolo coinvolti nella commercializzazione di crediti inesistenti e alle conseguenti condotte riciclatorie”. L’indagine delle Fiamme Gialle avrebbe permesso di svelare l’esistenza di un presunto schema fraudolento per consentire a diversi imprenditori di beneficiare indebitamente di crediti Iva inesistenti.

In particolare, gli indagati, avvalendosi di società fiscalmente inadempienti, senza sedi operative e rappresentate da persone già note in materia di reati fiscali, avrebbero generato crediti fiscali fittizi per un importo quantificato, allo stato, in oltre quattro milioni di euro. Tali crediti sarebbero stati successivamente ceduti, tramite una ulteriore società ‘veicolo’ a diverse persone giuridiche, tra le quali il Brescia Calcio, “al fine di consentire un abbattimento del carico fiscale e contributivo”.